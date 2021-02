Corona-uitbraak in Blue Band Bajes Arnhem: hele gevangenis in quarantaine na 37 besmettingen

Ook Arnhem kien op Gelderse Derby; Sponsor Vitesse wenst rivaal NEC succes vanuit de lucht

11:33 ARNHEM/ ALMELO - Vitesse-NEC als halve finale in het toernooi om de KNVB-Beker. In Arnhem en Nijmegen zien ze dat wel zitten. NEC moet dan vanmiddag in Almelo in de kwartfinale nog wel af zien te rekenen met eredivisionist VVV-Venlo. De sponsor van aartsivaal Vitesse wenst de Nijmegenaren in elk geval vanuit de lucht veel succes.