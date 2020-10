Coronadrukte bij bezorgers boodschappen, vooral luxe producten in trek: ‘Normaal is hele ananas teveel gedoe’

Tijdens de eerste coronagolf moesten consumenten weken vooruit hun boodschappen bestellen. Zover is het nu nog niet, maar bezorging de volgende dag aan huis is er niet meer bij. De Jumbo raadt klanten via een mailing aan flink vooruit te bestellen. Dit kan tot aan 3 weken vooruit.



Online supermarkt Picnic opende na de eerste coronagolf een extra distributiecentrum in Apeldoorn, waardoor er nu 20 procent meer capaciteit is. Toch zitten ook nu de wagentjes weer dagen in het vooruit vol. ,,Mensen willen de supermarkt toch graag weer mijden”, zegt Picnic-woordvoerder Ruben Vermijs.