Coronahulpgroep bloedt dood: in de eerste lockdown deden we nog massaal boodschappen, nu niet meer

,,Het bloedt dood’’, constateert Ryanne ter Locht. Zij beheert de groep Coronahulp Arnhem, met 1900 leden. Recente berichten waarin mensen hulp aanbieden of -vragen zijn nauwelijks te vinden.



Hoe anders was het in de eerste golf. De één bood aan om boodschappen voor ouderen te doen, de ander vroeg om kaartjes op te sturen naar een jarig kind. In maart 2020 regende het zulke berichten in coronahulp-Facebookgroepen. Bijna elke plaats of regio had wel zo’n groep, die in het begin van de coronapandemie zeer actief was.