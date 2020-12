CORONAKAART | Daling van gemelde besmettingen nu ook zichtbaar in regio, pieken in Arnhem en Ede nemen af

Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut RIVM. Op 15 december was overigens sprake van een computerstoring. Of er nu ook bijzondere omstandigheden spelen, is onduidelijk.



Arnhem en Ede kenden zondag nog een opvallende besmettingspiek. Ook in deze Gelderse steden ligt het aantal gemelde besmettingen vandaag aanzienlijk lager. In Ede komt dat getal met 92 voor het eerst in bijna twee weken onder de 100.



Afgelopen zondag werden nog 178 besmettingen gemeld vanuit de gemeente in De Vallei. In Arnhem zijn vandaag dertig besmettingen minder gemeld ten opzichte van zondag (106). Ook in West Betuwe (32), Wijchen (27) en Zevenaar is het aantal gemelde besmettingen de afgelopen 24 uur behoorlijk gedaald.