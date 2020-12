CORONAKAART | Record aantal nieuwe besmettingen in Arnhem en Veenendaal; daling in regio ten einde

Spuitbus ontploft in de keuken: brand in woning, bewoner gewond naar ziekenhuis

30 november ARNHEM – Op de Valeriaanpad in Arnhem is maandagmiddag een man gewond geraakt doordat een spuitbus ontplofte in zijn handen. Ook in de woning ontstond daardoor brand. Hoe de spuitbus kon ontploffen, is onduidelijk.