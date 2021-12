Coronaregels niet nageleefd: fondsenwerver Voedselbank vertrekt uit onvrede bij uitreiking vrijwilligersprijs

ARNHEM - Ron Clark van de Voedselbank Arnhem is zaterdag bij de uitreiking van de Arnhemse Stadsprijs Vrijwilligerswerk vertrokken omdat de coronamaatregelen in de studio van RTV Connect niet werden nageleefd. De coördinator fondsenwerving van de Voedselbank Arnhem heeft de prijs in de categorie groepen - 750 euro en een certificaat - niet in ontvangst genomen.

In de uitnodiging de die prijswinnaars voor de uitreiking in de studio aan de Kloosterstraat van de Stichting Stadsprijs Vrijwilligerswerk kregen, stond dat aan QR-code en mondkapje moest worden gedacht, maar ter plekke zag Clark dat er niet werd gecontroleerd. ,,De QR-code werd niet gecheckt en ik was de enige binnen die een mondkapje droeg. We zitten in een pandemie, maar daar leek het wel alsof er niets aan de hand is. Ik ben direct weer vertrokken’’, zegt hij.

Veel te dicht op elkaar staan

Quote Wij hebben aan de Bruningweg best een grote ruimte, maar iedereen leeft de coronare­gels keurig na Ron Clark, fondsenwerver Voedselbank Arnhem Clark is het anders gewend, want bij de Voedselbank Arnhem zelf worden de regels strikt nageleefd. ,,We hebben aan de Bruningweg best wel een grote ruimte, maar iedereen heeft mondkapjes op en houdt 1,5 meter afstand. Dit was in een kleine studio en we stonden er dicht op elkaar. Ik verbaasde me erover dat ik de enige met een mondkapje was. Ik weet niet precies hoeveel mensen er waren, dat heb ik niet geteld. Ik ben omgedraaid en gegaan.”

Slechts vijftien aanwezigen

Volgens voorzitter Henk Berg van de Stichting Stadsprijs Vrijwilligerswerk, die de prijsuitreiking samen met carnavalsvereniging De On-Ganse organiseerde, waren er zo’n vijftien mensen in de studio. Onder hen loco-burgemeester Martien Louwers die de prijzen aan de winnaars overhandigde. Berg was er zelf niet bij, want er was juist voor gekozen het aantal aanwezigen zo laag mogelijk te houden in verband met de coronarestricties.

Niemand anders klaagde over gemis aan mondkapjes

De voorzitter zegt het ontzettend slordig te vinden dat er niet op QR-code is gecontroleerd en er geen mondkapjes werden gedragen. ,,Ik snap dat de tv-opnames zonder mondkapjes plaatsvinden, maar die hadden wel gedragen moeten worden op de momenten dat de mensen niet voor de camera stonden. Dat is in de hectiek van een tv-studio, een regisseur die van alles wil en de spanning rond de opnamen over het hoofd gezien. Behalve Ron Clark, die met stille trom is vertrokken, heeft niemand erover geklaagd.’’

Dat neemt volgens Berg niet weg dat Clark gelijk heeft met de verbazing die hij erover uitspreekt. Ook in een mail die hij naar de Stichting Stadsprijs Vrijwilligerswerk stuurde. Inmiddels is er contact geweest en wordt de prijs donderdag op de locatie van de voedselbank aan de Bruningweg alsnog uitgereikt. ,,En daar zijn we ook heel blij mee in deze tijd waarin iedereen het moeilijk heeft", besluit Clark.