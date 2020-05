Coronarijders. Zo noem ik ze, mensen die het thuis niet langer uithouden

Video Grote politie-ac­tie in Looier­straat Arnhem na geweldsin­ci­dent

9:05 ARNHEM - In de Looierstraat in Arnhem is zaterdagavond een grote politie-actie geweest. Zo’n acht agenten van de Dienst Speciale Interventie (DSI) zijn een woning binnengevallen. Er zou sprake zijn van een ‘geweldsincident zonder dodelijke afloop’.