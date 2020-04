Criminelen in Arnhem houden zich rustig nu iedereen thuis zit

ARNHEM - De coronacrisis zorgt voor een afname van de criminaliteit in Arnhem. Wel ziet de politie groeiende overlast in de wijken. De sociale druk neemt toe.

De politie heeft het de afgelopen weken rustig. Wel zijn de autoriteiten extra waakzaam op het naleven van de richtlijnen van het RIVM en de noodverordening. ,,Maar in de hele linie zien we juist een daling van de geregistreerde criminaliteit”, zegt een woordvoerder van de politie.

Sinds drie weken geldt het advies om zoveel mogelijk binnen te blijven en sindsdien is het aantal meldingen van woninginbraken, fietsdiefstallen en zakkenrollerij flink gedaald. Nu er minder verkeer op de weg is, is het aantal verkeersongevallen navenant afgenomen.

Er zijn nog steeds iedere dag winkeldiefstallen. ,,Of dat er meer zijn dan normaal, valt niet te zeggen”, aldus de politie.

Ergernis in detailhandel

Wel is er duidelijk toenemende ergernis in de detailhandel. ,,De situatie in de winkels is heel anders dan voorheen. We zien soms irritatie tussen winkelend publiek , door bijvoorbeeld een onhandige manier van elkaar aanspreken. Zoiets kan leiden tot ruzie of escalatie.”

Net als met winkeldiefstallen heeft de politie ook nog steeds te maken met vandalisme. Zo stonden er afgelopen week weer enkele auto’s in brand en werd een groepje jongeren aangehouden dat de John Frostbrug met verfspuitbussen had bewerkt. ,,Deze zaken vallen misschien op omdat er minder ander nieuws is over criminaliteit.”

Meer onrust in wijken

Daar staat tegenover dat het aantal meldingen van overlast en onrust in wijken de eerste weken van de coronacrisis is toegenomen. In de afgelopen week is dat aantal gestabiliseerd, volgens de politie. ,,Mensen blijven thuis. Dat is ook de bedoeling. Maar de sociale druk neemt wel toe en dat uit zich door meer overlast”, zegt de woordvoerder.

Sinds afgelopen week treedt de politie strenger op tegen samenscholingen. ,,De veiligheid op straat blijft onze prioriteit. Op dit moment zijn er voldoende politiemensen beschikbaar, omdat er werk wegvalt zoals vergaderingen en trainingen”, zegt de politiewoordvoerder.

Handelend optreden bij feestjes

De politie moest de laatste week verschillende keren handelend optreden. Dat begon afgelopen vrijdagavond in Arnhem-Zuid, waar een einde gemaakt werd aan een feestje. De avond erna besloten ongeveer honderd mensen uit Arnhem omgeving de onderkade van de Nieuwe Kade te gebruiken als barbecue-feestlocatie.

In totaal deelde de politie afgelopen weekend zo’n kleine dertig boetes uit in Arnhem en omgeving. Daar kwam dinsdagmiddag de drie coronagerelateerde arrestaties in Park Presikhaaf bij, waarbij één van de verdachten zich zou hebben verzet.