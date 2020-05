‘Crisisterras’ in Arnhemse horeca in coronatijd geeft blijdschap en treurnis

Zwembad Klarenbeek teert in op reserves na twee topjaren

9:11 ARNHEM - De toekomst van Zwembad Klarenbeek in Arnhem is niet in gevaar. Dat stelt Moreno Morais, de nieuwe beheerder. Wel teert het buitenbad, dat in handen is van een stichting, dit jaar fors in op zijn reserves als gevolg van de coronacrisis.