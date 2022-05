Cruiseschip met 96 Oekraïense vluchtelingen keert terug naar Haarlem na uitbraak van buiktyfus

Dat gebeurde nadat in een Haarlemse opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen buiktyfus was uitgebroken: liefst 41 mensen hadden daar de zeer besmettelijke darmziekte onder de leden. Om te voorkomen dat nog meer vluchtelingen buiktyfus zouden krijgen, zocht het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in allerijl een nieuwe opvanglocatie. Die werd gevonden in Arnhem: de Prinses Christina lag aan de kade, maar was niet in gebruik.