Culturele broedplaats Arnhem op slot vanwege ‘zeiljacht vol coke’

De man, afkomstig uit Amsterdam, is gearresteerd na ontdekking van een zeiljacht op de Azoren dat volgepropt zat met 500 kilo cocaïne.



Of de 54-jarige van drugssmokkel verdachte Amsterdammer crimineel geld heeft geïnvesteerd in het pand aan de Oude Kraan in Arnhem is voor burgemeester Ahmed Marcouch niet van belang. ,,Dat hij verdacht wordt van een internationaal politieonderzoek naar drugssmokkel is voldoende voor mij om de vergunning van BOKA in te trekken.”