Cultuursubsidies vooral naar Amsterdam, geen cent voor Gelderse toneelwereld: ‘Heel teleurstellend’

Het fonds verdeelt de subsidies namens het ministerie. Van de 21 miljoen euro die de komende vier jaar beschikbaar is, belandt maar liefst 54 procent bij gezelschappen uit Amsterdam.



Vier Arnhemse gezelschappen vissen achter het net. Zo is de aanvraag van toneelgroep ECHO afgewezen. Verbaasd is zakelijk leider Corien van der Poll er niet over: ze wist dat er te weinig geld was. Het maakt de klap niet minder. ,,Het scheelt ons heel veel geld. In Oost-Nederland zijn alle aanvragen afgewezen. Dat is heel teleurstellend.”