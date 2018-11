Curator: Weinig kans dat Vitesse nog geld krijgt van ex-sponsor Swoop

Het bedrijf in Den Bosch, dat handelt in tweedehands, opgeknapte elektronica zoals mobiele telefoons, werd eind oktober failliet verklaard. Volgens curator Steenpoorte hebben de financiële problemen mede te maken met de snelle groei van de onderneming: ,,In 2016 bedroeg de omzet nog 3 miljoen euro, een jaar later was de omzet 13 miljoen”, zegt hij. ,,De zaak is uit balans geraakt.”