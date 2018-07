Cybercriminelen slaan toe in vakantie van baas

Onrust over bouw noodloka­len Arentheem College in Park Klarenbeek

7:02 ARNHEM - De tijdelijke uitbreiding van het Arentheem College aan de Thomas a Kempislaan in Arnhem leidt tot onrust in de buurt. Omwonenden vrezen voor verkeersoverlast en vragen zich af hoe tijdelijk de noodlokalen voor de middelbare school in Park Klarenbeek eigenlijk zijn.