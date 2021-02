Cynthia was 15 toen ze haar eerste tattoo kreeg. ‘Je loog gewoon over je leeftijd’

,,Op mijn zeventiende volgde tattoo nummer twee. Mijn moeders naam in mijn nek, in Chinese tekens, die waren toen in de mode. Daarna kon mijn vader niet achterblijven. Hij is een kunstenaar. Ik liet zijn ontwerp, de letter H verwerkt in een ster, tatoeëren. Mijn vader ontwierp er nog eentje, die is op mijn arm getatoeëerd. Een bloem en takken die ingewikkeld in elkaar over lopen. Dat ingewikkelde staat volgens mijn vader voor mijn karakter, de bloem voor mijn schoonheid.”



,,We kunnen niet al mijn tattoos bespreken, ik heb er ruim driehonderd. Mijn lichaam is een soort dagboek, tattoos vertellen mijn levensverhaal. Zodra er iets gebeurt, positief of negatief, denk ik in tattoos. Welk beeld past bij dit moment? Een tattoo hoeft van mij, net als het leven zelf, niet perfect te zijn. Het gaat om de betekenis.”