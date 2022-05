D66 Arnhem schuift Nermina Kundić naar voren als wethouder: ‘Ze is groen-progressief’

Kundić is nu nog wethouder in de gemeente Soest en was voorheen actief in Veenendaal. ,,Ze heeft ervaring én een nieuwe blik”, vult fractievoorzitter Mattijs Loor van de Arnhemse fractie van D66 aan. ,,Ook is ze iemand die een groen-progressief profiel heeft.” Verder omschrijft hij haar als toegankelijk, energiek en verbindend.