Daan maakt spectaculaire foto's van oude gebouwen: ‘Gevlucht toen een man in de woonkamer zat’

VIDEO The Last Wave geeft cd’s weg bij Waaghals

23 oktober ARNHEM - The Last Wave maakt morgen iets bijzonders van Record Store Day. De eerste honderd klanten die iets kopen in de Arnhemse platen- en cd-zaak Waaghals krijgen gratis het nieuwste album van de in 2013 in Park Sonsbeek opgerichte band in handen gedrukt.