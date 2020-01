Daar is hij dan: de sticker met waarschuwing voor de bocht in Arnhems ‘brokkentunnel’

Vrijdaginterview Van buschauf­feur naar rijdende snackkar: ‘Ik hoop dat ik in Het Duifje mag staan’

14:21 Arnhemmer Richard Verheijen (39) heeft bij tal van horecabedrijven in de keuken gewerkt. De kok én voormalige buschauffeur is nu een nieuw avontuur begonnen. Met zijn fonkelnieuwe rijdende cafetaria Snack2joy staat hij sinds een week afwisselend op vier locaties in Huissen. ,,Mijn droom is een gewone cafetaria in Huissen.’’