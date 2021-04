Daarachter ligt ’ie, dacht ik. Omgekomen door bruut geweld. Moord met voorbedachte rade

Gros Arnhemse horeca juicht beperkte opening toe: ‘Het is niet klagen maar dragen’

21 april ARNHEM - Al is het beperkt, toch is de heropening van de horeca in zicht. Woensdag 28 april mogen de terrassen weer open. Dat dat één dag na Koningsdag is, vindt Fabian van Straten, interim manager van Stan&Co in Arnhem, een logische keuze. ,,Natuurlijk willen we op zo’n feestdag het liefst beuken op een vol terras. Maar ik begrijp ook dat zoiets er voorlopig nog niet in zit.”