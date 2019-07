Dag 2 wegwerkzaamheden A325: opnieuw files, maar niet zo erg als maandag

De bio-wiet van de Arnhemse coffeeshop Zero Zero is de beste van Nederland

8 juli ARNHEM - Wordt het niks met het Nationaal Songfestival, dan hoeft Arnhem nog niet in zak en as te zitten: de stad heeft de coffeeshop met de beste wiet. Bij de Highlife Cannabis Cup 2019 is coffeeshop Zero Zero met zijn biologisch geteelde Silver Haze met de hoogste eer gaan strijken.