Dag plastic rietje, het rietje van tarwe heeft de toekomst: ‘Puur natuur’

Wegmaaien van natuur in volle bloei in oogst stevige kritiek van Arnhemmers

11:54 ARNHEM/ HUISSEN - Het wegmaaien van natuur in volle bloei oogst in Arnhem veel kritiek deze zomer. In het Spijkerkwartier beklagen bewoners zich over de verwoesting van een prachtig rietland langs de oever van een watergang.