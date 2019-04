Dagelijks botsen blinden in Arnhem tegen obstakels op de geleidelijn

En volgens de blinde Marjolein van den Broek is dat hard nodig. Dagelijks maakt zij mee dat geparkeerde auto’s, fietsen, uitgestalde terrassen, reclameborden of pratende mensen geleidelijnen voor blinden en slechtzienden in de Arnhemse binnenstad blokkeren. ,,Tijdens vrijwel elk bezoek aan het centrum bots ik wel ergens tegenaan.”

Geen onwil

Daarom vindt de Arnhemse het goed dat de gemeente en het Arnhems platform voor chronisch zieken en gehandicapten (Apcg) meedoen aan de bewustwordingsactie ‘Houd de lijn vrij‘, die deze week in 23 gemeenten wordt gehouden. In Arnhem en omgeving wonen 6.000 mensen met een visuele beperking.

,,Het is vaak geen onwil. Mensen weten waarom de lijn er ligt, maar ze hebben pas in de gaten dat ze erop staan als ik eraan kom met mijn stok en hond Harvey. Dan zetten ze het meubilair aan de kant of ze stappen zelf opzij. Maar het gebeurt vaak dat de geleidelijn (die bestaat uit ribbeltegels) niet helemaal vrij is. En dat kan voor ons gevaar opleveren”, aldus Van den Broek, die sinds vier jaar niets meer kan zien.

Ribbeltegel

Als onderdeel van de bewustwordingsactie plakte wethouder Martien Louwers dinsdagmiddag een sticker naast een ribbeltegel met daarop het logo van de campagne. Er komen er elf in de stad te liggen. ,,Het lijkt mij een goed idee deze campagne te herhalen. Ik denk dat niet iedereen weet hoe belangrijk deze lijn voor blinde en slechtziende mensen is. Als je de lijn blokkeert beperk je hen in hun zelfstandigheid”, aldus Louwers.

Handhaven

Volgens haar zou de gemeente kunnen handhaven. Maar dat is nooit nodig. ,,Handhavers spreken de winkeliers of horeca-ondernemers erop aan en die halen direct de spullen weg.”

Vanaf de oversteekplaats aan het Nieuwe Plein lopen twee geleidelijnen de stad in. Eén via de Jansstraat, die overgaat in een gootje in het midden van het plaveisel in winkelgebied. Die goot vormt net als muren langs een straat volgens Van den Broek een natuurlijke gidslijn.

De andere geleidelijn loopt langs het Nieuwe Plein naar de Weerdjesstraat waar het gebouw Geniet In de Weerd staat, waar de Apcg kantoor houdt en waar Van den Broek als Apcg-vrijwilliger geregeld komt. ,,De weg daarheen heb ik leren lopen met mijn trainer. Omdat ik niets zie, kan ik niet zomaar de stad ingaan. Ik moet een route van te voren goed oefenen en voorbereiden.”

Bouwcontainer

En wanneer er een bouwhek of bouwcontainer op de geleidelijn staat, gaat het fout. ,,Harvey zoekt altijd een oplossing. Maar daardoor raak ik van mijn route en kan ik mij niet meer oriënteren. Dan weet ik niet meer waar ik ben. Tijdens de werkzaamheden aan het Nieuwe Plein gebeurde dat geregeld.”

Eenmaal hielp een werknemer haar om de obstakels heen. ,,Ik wilde vervolgens doorlopen, maar Harvey blokkeerde gelukkig de weg. De man had mij zonder dat hij daarover had nagedacht bovenaan een trap neergezet. Die kon ik natuurlijk niet zien. Harvey gelukkig wel.”