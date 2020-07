Dagje dierentuin of pretpark razend populair: ‘De hele vakantie al uitverkocht’

Burgers’ Zoo: ‘Te laat als je dag ervoor boekt’

Wie een dagje naar Burgers’ Zoo wil, kan maar beter op tijd reserveren. De dierentuin in Arnhem kan minder dan de helft van het normale aantal bezoekers kwijt. Terwijl er juist méér mensen willen komen.



Het gevolg: wie afgelopen dinsdag een reservering wilde maken, kon pas op z'n vroegst morgen terecht. Zelfs voor aankomend weekend waren afgelopen dinsdag de populairste tijdsloten in de ochtend al weg.



,,De capaciteit is nog geen 50 procent, maar er is zelfs meer vraag. Hoe vroeg je moet boeken, verschilt per week. Je merkt dat het nu in de vakantietijd drukker is dan vorige maand”, zegt woordvoerder Bas Lukkenaar.



Rijen met teleurgestelde bezoekers die het park niet meer in passen, zijn er niet. Gasten moeten vooraf hun aankomsttijd reserveren. Mede om de drukte te spreiden, is het park tot en met 23 augustus tot 20.00 uur open in plaats van tot 18.00 uur. Lukkenaar raadt mensen die achter het net vissen aan te kijken naar middagopties. ,,Soms is er dan nog wat vrij. Doordat we langer open zijn, kun je nog rustig rondlopen.”