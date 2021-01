Daisy was verslaafd en dakloos, maar werkt nu als ervaringsdeskundige: ‘Iedereen verdient hulp’

Eerste prik in de Arnhemse gehandicap­ten­zorg voor bewoner Dick, beetje spannend is het wel

26 januari ARNHEM - Ook in de verpleeghuiszorg is men begonnen met vaccineren tegen het coronavirus. In Arnhem werd vanochtend de eerste prik gezet bij Elver, een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De 30-jarige bewoner Dick Hijmans had de primeur.