Dak van GelreDome sneeuwvrij gemaakt, Vitesse kan zondag veilig voetballen tegen Twente

's Ochtends was men bij GelreDome al begonnen met sneeuwruimen op het dak. Een plukje mensen ging met sneeuwscheppen in de weer, waarna de sneeuw in zogenaamde big bags, veelgebruikt in de bouw, werd gestopt. De plastic zakken werden vervolgens door een hijskraan naar beneden getakeld.

Lees ook Sneeuw houdt 2000 bezoekers Rieu thuis

‘Wel zo veilig voor de spelers’

Het sneeuw- en ijsvrij maken van het dak werd gedaan met het oog op de wedstrijd van Vitesse tegen FC Twente, dit weekend in het eigen stadion. ,,De goot in het midden zat vol met stuifsneeuw”, vertelt GelreDome-directeur Hèrald van de Bunt. ,,Al het sneeuw dat op de kappen lag was naar die gleuf gezakt. Om te voorkomen dat er grote brokken sneeuw en ijs naar beneden komen als het dak open gaat hebben we het verwijderd. Wel zo veilig voor de spelers.”

Volgens Van de Bunt wordt er bij hevige sneeuwval altijd even gecontroleerd hoe het met het dak is gesteld. ,,Het was een routinecontrole. Als er veel sneeuw valt kijken we altijd bovenop eventjes wat er gebeurt. Nu zagen we dat er al al stukken sneeuw en ijs op het veld lagen, dus zijn we aan de slag gegaan. Het is nu veilig, voor zover we weten.”

Extreem weer bij André Rieu

Op de vraag of Van de Bunt in zijn werkzame jaren voor GelreDome eerder zulk extreem winterweer mee heeft gemaakt, antwoordt hij resoluut. ,,Ja! Tijdens een concert van André Rieu een tijd geleden. Dat was zo'n horrorwinter, men kwam toen te voet naar het stadion, omdat het met auto en bus niet te doen was.”