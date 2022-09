Dakloze riep op tot rellen in Arnhem en Utrecht: ‘Ben jij ook die elite zat die jou dwingen vaccin te nemen?’

Acht maanden geëist tegen man die studente (18) doodreed. ‘Ik wilde remmen, maar heb op het gas getrapt’

,,Ik wilde remmen, maar heb op het gas getrapt.” Dat was de eerste reactie van een 34-jarige Arnhemmer afgelopen november nadat hij in Presikhaaf een 18-jarige studente had aangereden. Zij overleed diezelfde avond in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

16 september