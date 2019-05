Dakloze wil stiekem in Rijnstate slapen en bedreigt beveiliger

De beveiliger en een collega hoorden gestommel en sommeerden de man om het pand te verlaten. Ze openden de deur en troffen de man aan, die een slokje op had en rommel had gemaakt. Vervolgens ontstond er een worsteling en werd de politie gewaarschuwd.

Strafblad van 14 kantjes

Volgens de politierechter is bewezen dat de indringer de beveiliger toen zei dat hij hem zijn keel door zou snijden en hem bij zijn surveillance op zou wachten. En ook dat hij de moeder, vrouw en kinderen van de beveiliger zou verkrachten.



De collega van de beveiliger bevestigde diens verhaal.



De man heeft een strafblad van 14 kantjes met geweld erop. Maar hij is sinds een vorige strafzaak in een zorgtraject verzeild dat hem de goede kant op lijkt te bewegen. Hoewel de rechter het strafverzwarend vindt dat het geweld tegen een ziekenhuisbeveiliger gepleegd is, weegt de rechter dat mee. Ook moet de rechter afwegen hoeveel hoger een eerdere straf in totaal zou zijn uitgevallen als deze zaak daarbij was opgeteld.



Ook de strafeis van de officier van justitie luidde om al die redenen een week voorwaardelijke celstraf.