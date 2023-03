Daklozenmoeder Tonnie vereeuwigd in de Arnhemse heldengalerij: ‘Ik ga door tot de laatste snik’

Van den Herik ventileerde deze boodschap zondagmiddag in haar daklozenopvang ‘De Banaan’ aan de Menthenstraat in de binnenstad van Arnhem. Daar kreeg ze te horen dat ze binnenkort met haar foto komt te hangen in de Arnhemse heldengalerij in cultureel centrum Rozet. Voor ‘De Banaan’ is ook een exemplaar afgedrukt van het werk van fotograaf Rens Plaschek.

,,Tonnie zet zich met hart en ziel in voor mensen die het het hardst nodig hebben”, benadrukte directeur Jenny Doest van Rozet tijdens de feestelijke uitreiking van het portret te midden van daklozen en genodigden. ,,Tonnie kan eenvoudigweg niet anders.”

‘Krachtige vrouw met het hart op de tong’

Wethouder Maurits van de Geijn is inmiddels al wat gewend geraakt aan de ongezouten kritiek van Tonnie op de toestanden in de daklozenopvang. ,,Ik heb jou leren kennen als iemand met het hart op de tong”, sprak hij haar toe.

,,Als een krachtige vrouw en als een hele kritische vrouw. Je staat voor de Arnhemse daklozen. Je zegt wat de gemeente goed doet en vooral wat de gemeente niet goed doet. Best wel vaak eigenlijk. Dat siert je ook. We zijn het ook weleens niet eens. Dan kan het soms knetteren. Dat is helemaal niet erg, dat hoort er gewoon bij.”

Quote Ik ga hier mee door tot de laatste adem, tot de laatste snik Tonnie van den Herik

Van den Herik haalde herinneringen op aan de tijd dat ze met daklozen op stap ging en met hen voetbalteam FC Lauwersgracht vormde dat het hele land door reisde. Ze mist dit soort initiatieven. ,,Je kan zoveel doen met daklozen maar tegenwoordig gebeurt er niks meer. ‘Ja’ zeggen ze dan bij de hulpverleners, het is een moeilijke doelgroep. Dat is niet waar. Alles draait om de vraag hoe je mensen benadert. Doen we dat wel goed? Denk daar maar eens over na. En hou op met al die sancties.”

'Seks bedreven achter in het hok’

Ze voegde daar direct aan toe dat ook zij drugsgebruik in de opvang niet tolereert. Hilariteit alom toen ze daar direct op liet volgen: ,,Oké, ik heb een keer een verliefd stelletje naar achteren gestuurd zodat ze seks konden bedrijven in het hok hier achter.”

Van den Herik heeft inmiddels 39 jaar daklozen opgevangen. ,,Ik hoop het veertigste jubileumjaar te bereiken. Ik ga hier mee door tot de laatste adem, tot de laatste snik. Ik weet of dat op deze plek in de stad is of op een mooiere andere plek.” Terwijl ze deze woorden uitsprak draaide zich om naar de wethouder die daar weleens een rol bij zou kunnen spelen. ,,Maurits, waar ben je?”