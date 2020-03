Daklozenopvang in Arnhem verder ingeperkt

De huiskamer van het Kruispunt, achter de Rembrandt-bioscoop aan de Spoorwegstraat, heeft zijn ochtendopenstelling geschrapt en is sinds maandag alleen nog van 16.30 tot 19.00 uur geopend. Bij de aan dezelfde straat gevestigde nachtopvang van het Stoelenproject, waar normaliter achttien mensen gebruik van maken, slaapt deze dagen hooguit een tiental daklozen.

Risico verkleinen

Het Kruispunt, dat onder normale omstandigheden ook thuislozen toelaat, besloot vorige week de deur alleen nog voor daklozen te openen. Maandag besloot de leiding het regiem verder te beperken. Volgens pastor Pieter van der Toorn is dat om het risico op verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan.

Een algehele sluiting kon het team van het Kruispunt niet over zijn hart verkrijgen. ,,Het gaat om een kwetsbare groep mensen die in menig opzicht aan haar lot is overgelaten, onder de huidige omstandigheden. Dat is de reden waarom we, in nauw overleg met de medewerkers, een beperkte avondopenstelling handhaven.”

Warme maaltijd

Heeft het Kruispunt meestal zo’n veertig mensen over de vloer, nu worden om half vijf circa vijftien mensen toegelaten, zodat ze op voldoende afstand van elkaar gebruik kunnen maken van de warme maaltijd die de opvang serveert.

,,Sommige leden van de kookgroep komen nu ook niet omdat zij op leeftijd zijn en zelf tot de risicogroep behoren", vertelt Van der Toorn. ,,Het mooie is dat er spontaan nieuwe vrijwilligers zijn opgestaan die thuis eten koken en het hier afleveren.”

Voldoende afstand

Coördinator Edmund Boering van het Stoelenproject laat weten dat met tien daklozen in de nachtopvang en één crisisplek de slapers in de nachtopvang voldoende afstand tot elkaar kunnen houden. Ook wordt er scherp op gelet dat zij de andere voorschriften, waaronder die op het gebied van hygiëne, in acht nemen.

Volgens Boering is de toeloop naar het Stoelenproject ook afgenomen. ,,We hebben veelal dezelfde gasten. Ik denk dat het sluiten van grenzen tot gevolg heeft dat we minder toestroom hebben van buitenlanders die onderdak zoeken. Verder hanteren woningbouwvereniging in deze tijd de regel dat niemand zijn huis uit wordt gezet bij een huurachterstand.”