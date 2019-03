Dakpannen vallen uit aanhanger bij aanrijding op A12

Dat gebeurde nabij de vangrail in de middenberm, waardoor een deel van de lading op beide kanten van de weg terechtkwam. Door het ongeval is de linkerrijstrook in beide richtingen afgesloten geweest. Inmiddels is de weg weer vrij. Wel staat er nog een file. De vertraging bedroeg even na 10.30 uur nog een kwartier. Momenteel is de wegbeheerder de dakpannen op de weg aan het opruimen. Hoe het ongeluk precies kon ontstaan, is nog onduidelijk. Niemand raakte gewond.