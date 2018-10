‘Dame met grijs haar’ niet gediend van koffiebeleving bij Nespresso: ‘Schending van mijn waardigheid’

Gedeputeer­de Bieze wist voor debat al van overtredin­gen bij afvalver­wer­ker Vink

11:05 ARNHEM - De Gelderse gedeputeerde Conny Bieze is twee dagen voor een Statendebat in september ingelicht over een inspectie bij afvalverwerker Vink. Bij die inspectie kwam aan het licht dat Vink de gedoogregels had overtreden. Statenleden willen nu weten of de gedeputeerde hen in het debat onjuist of onvolledig heeft ingelicht. ,,Dit ziet er niet goed uit", zegt SP’er Paul Kusters. ,,Politiek heel onhandig.”