Damherten ontsnapt in Sonsbeekpark Arnhem; één dier raakt gewond bij achtervolging door hond

Buskaartje mogelijk duurder; coronacri­sis kost Gelderse vervoer­ders al 30 miljoen euro

10 november ARNHEM - Dertig miljoen euro minder inkomsten. Dat is de impact van het verlies van reizigers in het Gelderse openbaar vervoer in tijden van corona. Voor de komende jaren houdt de provincie Gelderland daarom rekening met stijgende prijzen en buslijnen die mogelijk verdwijnen.