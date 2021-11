Daniel durfde een tijdje niet te zwemmen vanwege een minder geslaagde tattoo

,,Toen ik op mijn vijftiende een klein dolfijntje liet zetten, had ik nooit verwacht dat ik 27 jaar later zoveel tattoos zou hebben. Ik dacht: zichtbare tattoos en werk, dat gaat niet samen.’’



,,Maar ik ben kapper en piercer. In mijn wereldje heb je genoeg mensen met tattoos die succesvol zijn. Zo voelde ik de vrijheid om eruit te zien zoals ik eruit wil zien. Want ik heb tattoos altijd mooi gevonden, van jongs af aan. Mijn ouders probeerden me er wel van af te praten, maar dat had geen zin.’’



,,Natuurlijk gaat het om het resultaat, maar ik houd van het hele proces. Tattoos zijn een soort projecten.’’