Danskoningin Riekie en muislievende Gerard schitteren in tv-portret Klarendal

Mulder heeft de eer de serie, die vanavond om 19.15 uur van start gaat op NPO 2, te openen. Met zijn fiets met aanhang-karretje rijdt de kunstenaar door de wijk om onder andere de kerk en de molen van Klarendal aan tv-kijkend Nederland voor te stellen. Bouwwerken die de Arnhemmer, die leeft van een Wajong-uitkering, ook op doek heeft vastgelegd.



Mulder is een van de ongeveer twintig Klarendallers die door de drie cameramensen van de Evangelische Omroep maandenlang zijn gevolgd. Dat is ook precies wat Typisch Klarendal is: een portret van mensen. ,,Een portret van bijzondere en gewone mensen. Zetten we daarmee Klarendal als wijk neer? Nee. De wijk is zo divers dat dat bijna niet mogelijk is. Maar we bieden wel een mooi scala. Ik ben heel tevreden over het eindresultaat”, zegt Rolf Vermeer, een van de samenstellers.



Gerard Mulder heeft al wat beelden bekeken en is het met Vermeer eens. ,,Mijn familie had er wel wat problemen mee. Vanwege die muizen in mijn huis en de rommel overal. Maar ik vond gewoon dat ik mezelf moest laten zien, dat het spontaan moest zijn. Naar mijn idee is dat goed gelukt.”