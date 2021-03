Daphne wandelt dagelijks met vijftien honden in Park Zypendaal. Volgens de gemeente Arnhem zorgt dat voor overlast

Constant is ze aan het tellen, al vanaf het moment dat ze de deur van haar bus opengooit en een roedel honden enthousiast uit de achterbak springt. Zijn ze er alle vijftien nog? De 41-jarige Daphne Buijs uit Arnhem kent alle honden van haar uitlaatservice Wandel&Zo bij naam en verliest ze geen moment uit het oog.



Oké, af en toe ontsnapt de piepjonge Duitse herder pup Jerry Lee, de benjamin van de groep, even aan haar aandacht. En terriër Teun, die het op zijn oude dag allemaal wel welletjes vindt, raakt geregeld achterop. Aan het elastiek van het peloton, zou een wielerjournalist zeggen.



Maar alle vijftien loslopende viervoeters blijven bij Daphne in de buurt. Tijdens een vrijdagse wandeling in Park Zypendaal, het stukje groen waar ze twee keer per dag, vijf dagen per week, een grote groep honden uitlaat, is goed te zien hoe gehoor- en volgzaam haar uitlaathonden zijn.