Daria Bukvić is de nieuwe artistiek directeur van Oostpool: ‘Die nieuwe veilige werksfeer, daar krijg ik een grote rol in’

Acht Bulgaren dronken op matrasjes; Arnhem heeft overlast­pan­den op de korrel en grijpt in

27 april ARNHEM - Aan de hand van een voortdurend wisselend lijstje houdt Arnhem in de gaten vanuit welke panden in de stad regelmatig sprake is van overlast. De meest zware sanctie van sluiting is sinds 2019 één keer opgelegd.