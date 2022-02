Dassenburcht bos aan de Hesweg in Arnhem met blauw poeder bewerkt: dasje overleden, ouders leven

De woede van omwonenden over deze zinloze vernieling is groot. ,,Ik ben echt heel boos en geschrokken", zegt kunstenaar Jouke Hoogland. Hij heeft in de buurt van de dassenburcht aan de Hesweg een atelier.



Mogelijk hebben de vandalen afgelopen vrijdagavond of -nacht toegeslagen. In de verschillende uitgangen van de burcht is blauw en wit poeder gespoten. Buiten lag een klein dood dasje.