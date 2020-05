Dat is schrikken! Vogelspin duikt op in bakje druiven van Albert Heijn in Arnhem

Overburen Flore en Eric wonen in een oud kinderzie­ken­huis: ‘Het leukste aan deze woning is de nog zichtbare geschiede­nis’

16 mei Direct uitzicht op de overburen? Dat levert een inkijkje op in hun wereld. Elke week spreken we iemand met bijzondere buren. Flore Werre (55) en Eric Boerma (54) wonen in een oud kinderziekenhuis aan de achterkant van het Centraal Station in Arnhem en tegenover het Cito-gebouw.