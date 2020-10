Dat mondmasker heeft wel iets, alsof ik een bank ga overvallen

Vroeger werd ik ook weleens geweigerd. Maar dat was in een kroeg. Te jong, zei de portier dan. Of: te dronken. En dan liep ik woest over een denkbeeldige rechte lijn (,,Ik ben aangeschoten, niet dronken!”).



Een baliemeneer wees op de mondkapjesplicht in Rozet. ,,Het is toch een advies?” zei ik. Nee, het was hier sinds vandaag verplicht. ,,O, dan ga ik weer. Ik heb geen mondkapje bij me.” De baliemedewerker glimlachte en reikte me een mondkapje aan.



Ik deed hem op en liep naar boven, naar de bibliotheek. Er liep één medewerker rond en een bezoeker. Met zijn drieën bevonden we ons in een enorme ruimte, meestal op twintig meter van elkaar. Vanwege de ontlezing is de bibliotheek van nature al aardig coronaproof. Hoewel het mondkapje belachelijk voelde, hield ik het ding op.



In maart zag ik de eerste mondkapjes opduiken. Ze bedekten vooral monden die op Aziatische gezichten zaten. Ik keek er niet gek van op en dacht: het mondkapje is voor Aziaten wat het hoofddoekje is voor islamitische vrouwen. Iets cultureels en daar heb ik respect voor.