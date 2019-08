De Arnhemmer (36) is geen grote vis, maar waarom heeft hij dan achthonderd tabletten aan slaap en super-erectiepillen in huis?

Zware pijnstil­lers worden de nieuwe drugs, handel steeds meer in handen van criminelen

7:00 ARNHEM - De drugshandel raakt in rap tempo verweven met de handel in illegale medicijnen. Dat stellen Arnhemse onderzoekers. De politie is ervan doordrongen dat de handel in illegale medicijnen in Nederland voor flinke criminele ellende kan zorgen.