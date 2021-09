De Arnhemse horeca over corona, sluiten om 12 uur en (wegvallen van) overheidssteun: ‘Ik vind het heerlijk dat ik eerder thuis ben’

Paul Peters runt al 23 jaar het bruine café Heeren van Aemstel.

,,Voor het eerst in al die jaren als kroegeigenaar heb ik mezelf de vraag gesteld: wat als het niet meer gaat? Wat ga ik dan doen? Zonder TVL (voor vaste lasten), NOW (voor loonkosten) en een meewerkende huurbaas hadden we het niet gered. Ik begrijp dat de overheid straks met de coronasteun stopt. We kunnen het inmiddels wel missen, al blijft het onzeker. Want wat als mensen straks niet meer buiten kunnen zitten?



Het positieve is dat de pandemie ons concept heeft veranderd. In plaats van zwoegen in het café tot 2 uur ‘s nachts sluiten we nu om 21.00 uur. En we hebben koffie, appeltaart en broodjes op de kaart gezet. Dat bevalt heel goed. We dachten al langer aan deze switch, maar corona dwong ons het door te zetten.



Ik vind het heerlijk dat ik nu om 22.00 uur al thuis ben. Het is nog even afwachten hoe het loopt, maar het plan is om ook na de pandemie op deze voet verder te gaan.”