De Arnhemse Umberto Stegeman kwam met echt fakenieuws

Parkeer­plek in de Arnhemse Rijcken­straat gaat straks geld kosten

8:55 ARNHEM - Bewoners van de Pels Rijckenstraat in het Burgemeesterskwartier in Arnhem krijgen hun zin: wie niet in de wijk woont en er zijn auto wil parkeren, zal daar 2,90 euro per uur voor moeten gaan betalen.