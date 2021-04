De bekerkoorts loopt op in de Arnhemse Veronicastraat

Arnhem wil een kleurrij­ker ambtenaren­be­stand: ‘Maar voor een witte kaaskop als Jan van Dellen blijft plek’

13 april ARNHEM - Een politieke rel rond een achtergehouden rapport over discriminatie bij de gemeente Arnhem bracht wethouder Jan van Dellen in politieke problemen. Hij en zijn collega’s beloofden beterschap en komen nu met een plan om er in vijf jaar voor te zorgen dat het personeelsbestand veel diverser wordt.