De bio-wiet van de Arnhemse coffeeshop Zero Zero is de beste van Nederland

Een beloning voor 38 jaar toewijding voor de zaak van Marjolein de Keijzer-van Nimwegen.



In de shop aan de Hommelseweg kan niemand er omheen. Bij het uitgifteloket achter in de zaak staat een beker ter grootte van een Europacup. Boven op het deksel geen voetballertje, maar een hennepblad.



Ieder die binnenkomt, heeft het erover. Is het echt? Is Zero Zero deze keer de beste van Nederland geworden?