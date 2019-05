De Blauwe IJsbeer en meer op festival rond speciaalbieren in Park Sonsbeek

Vogelnes­ten, insecten en bloemen vernietigd langs het Arnhems spoor: ProRail legt maaiwerk stil na buurtpro­test

18:14 ARNHEM - ProRail heeft maaiwerkzaamheden langs het spoor in Arnhem Schuytgraaf donderdag stilgelegd, na opwinding in de buurt. Een ijverige maaier was bezig in opdracht van ProRail het spoortalud te kortwieken. Een levendige berm werd zo een kaalgeslagen stuk grond.