De dader van de kippenroof bij Sunflowers Ranch is bekend: het is een vos

Oliebollen­bak­ker Meurs wil nu al naar het Willem­splein

16:24 ARNHEM - Vier oliebollenbakkers willen het liefst per direct hun winterstandplaats in Arnhem innemen. Arnhemmer Rochér Meurs is één van hen. ,,De kraam staat werkeloos hier in Elden, omdat de kermissen waar ik sta vanwege de corona allemaal zijn afgelast.’’