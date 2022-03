De droom van ‘strijder’ Dorian (28) eindigde wreed op een smalle weg in Oeganda

Arnhemse Dorian (28) in Oeganda veronge­lukt

ARNHEM/ KOTIDO - De in Arnhem geboren en getogen Dorian Cosijnse (28) is zaterdag om het leven gekomen bij een verkeersongeval in het Kotido District in het noorden van Oeganda. Bij het ongeluk raakte een 22-jarige Nederlandse gewond.

29 maart