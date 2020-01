Dé echte meneer Poort zag Henk operatiekamer van Rijnstate uitvluchten na persoonsverwisseling

Hesen ontvluchtte na de persoonsverwisseling de operatiekamer. Johan Poort heeft het allemaal live meegekregen. Het weerhield hem er echter niet van om toch met vertrouwen de operatiekamer in te stappen.



,,Meneer Hesen was helemaal overstuur. En hij vertelde ook meteen bij terugkomst op onze zaal, nabij de operatiekamer, wat er fout is gegaan. Ik begrijp heel goed dat hij zo geschrokken is. Je bent vooraf aan de dotterbehandeling al nerveus, en dan komt dat gedoe er nog bij’’, aldus Poort.



Hartpatiënt Hesen ging vrijdagochtend 11 november 2019 naar Rijnstate om stents te laten plaatsen, buisjes die bloedvaten openhouden. Rond 10.00 uur was hij als eerste van circa 6 tot 7 patiënten aan de beurt om naar de operatiekamer te gaan. Na hem zou Johan Poort aan de beurt zijn.