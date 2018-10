De eerste 'burgerrechercheur' is een notaris

ARNHEM - In zijn dagelijkse leven onderwijst Robert Helder studenten over het vak van notaris. Vanaf vandaag is de 52-jarige Zwollenaar ook politieman. De universitair docent vanmiddag in Arnhem de ambtseed af.

Robert Helder is daarmee de eerste vrijwillige 'burgerrechercheur' van de politie Oost-Nederland die de politie gaat helpen bij het oplossen van ernstige misdrijven. Aart Garssen, recherchechef van de politie Oost-Nederland, wil meer deskundigen van buitenaf bij de opsporing betrekken.

Vakkennis koesteren

De recherche moet specifieke vakkennis van ict'ers, accountants, ondernemers of advocaten gaan benutten, vindt Garssen. ,,Met hun vakmanschap versterken we de kwaliteit van de politie. Ik ben heel blij met de expertise van Robert Helder. Voor ons vormt hij nu ook een verbinding met de Universiteit van Utrecht. Mogelijk kunnen we studenten betrekken bij een casusonderzoek of warm maken om na de studie bij de politie te solliciteren.'' Garssen wil verder gepensioneerde rechercheurs inschakelen. ,,Zij dragen nog zoveel vakkennis met zich mee. Het aantrekken van al deze vrijwilligers kost tijd. Iedereen moet gescreend en opgeleid worden.''

Ondersteunen

Helder kreeg bij zijn beëdiging van Garssen alvast een bos bloemen mee bestemd voor zijn echtgenote. Alvast ook als een soort van excuus: een politieman kan op de gekste tijdstippen gebeld worden. De universitair docent zal zich niet in uniform hoeven steken om boeven te arresteren.

De universitair docent gaat het team dat fraude en economische delicten onderzoekt ondersteunen. Bijvoorbeeld naar vreemde geldstromen in het bedrijfsleven of fraude met hypotheekaktes.

Geheimhouding

Zijn 'nieuwe bijbaan' is geen alledaagse stap, erkent de Zwollenaar, die vooraf volledig is gescreend. Door het afleggen van de ambtseed heeft hij over gevoelige informatie geheimhouding gezworen. Geen probleem, zegt hij. Een notaris heeft eveneens een geheimhoudingsplicht. ,,Ik heb 22 jaar het notariële ambt bekleed en doceer nu de notariële vakken. Mij vallen zaken op die een politieman wellicht niet direct ziet. Er zijn notarissen aan de foute kant terecht gekomen. Zij helpen criminelen bij het witwassen: de aankoop van panden en bedrijven in de legale bovenwereld. Een enkeling kiest daar bewust voor om snel geld te verdienen. Anderen zijn naïef en worden meegezogen in de criminaliteit. Ze hebben één keer toegestemd om de andere kant uit te kijken en dan kom je er niet meer uit.''

Quote Nu hij is beëdigd mag hij onze processen verbaal lezen en mogen we informatie uit recherche­on­der­zoe­ken met hem bespreken. Ivonne Seuters-Koopman, chef van het Finec-team

Adviserende rol