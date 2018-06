De ene agressieve exoot is de andere niet

De ondernemer volgt het nieuws rondom de exoten op de voet en hoort als het om de duizendknoop gaat ook vaak het zinnetje 'maar Intratuin verkoopt ze gewoon' voorbij komen. ,,Dat is dus echt flauwekul. Ik zei al, wij verkopen een andere gecultiveerde soort die het goed doet in tuinen en niet de hele omgeving overneemt. Het is eigenlijk net zo iets als de Amerikaanse kers, die is ook heel overheersend maar dat wil niet zeggen dat alle kersenbomen niet deugen. De ene soort is gewoon de andere niet.''